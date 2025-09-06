Beşiktaş girişimlere başladı: Milli futbolcunun yanıtı ortaya çıktı
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder için girişimlere başladı.
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Cengiz Ünder için girişimlere başladı. Oyuncunun temsilcisiyle temas kuran ve "Geliriz" cevabını alan Beşiktaş, Fenerbahçe ile masaya oturacak.
Satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde duruluyor. Ünder, sarı lacivertli formayla bekleneni verememiş ve geçen sezon ortasında Los Angeles FC'ye kiralanmıştı.
Ünder'in Fenerbahçe ile Haziran 2027'ye dek sözleşmesi bulunuyor.
Ünder, Fenerbahçe'de istediği süreleri alamamıştı.
"VER BANA LİGİN YILDIZI YAPAYIM"
Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde Ünder için şu sözleri kullanmıştı:
"Cengiz Ünder çok iyi oyuncu. Ver bana ligin yıldızı yapayım. Çok da uzun sürmez, 1 ay… Ozan Tufan'ı nasıl yaptıysam onu da yaparım."
