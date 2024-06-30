Beşiktaş, Gökhan İnler ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon oyuncu statüsünde transfer edilen Gökhan İnler ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, 40 yaşındaki deneyimli isme teşekkür ederek gelecek sezon Udinese'de sportif direktörlük yapacağını belirtti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüzde görev aldığı iki ayrı dönemde de Beşiktaşlılık duruşuna yakışır mücadelesiyle fark yaratan, armamızı her ortamda layıkıyla temsil eden futbolcumuz Gökhan İnler’le vedalaşıyoruz.



Takımımızın formasıyla şampiyonluk kazanan, saha içinde ve dışında genç oyunculara verdiği destekle örnek olan Gökhan İnler’e İtalya’nın Udinese kulübünde yapacağı sportif direktörlük görevinde başarılar diliyoruz."