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Beşiktaş - Göztepe (Canlı anlatım)

Süper Lig'in 13. haftasında ligde 3 maçlık galibiyet hasreti bulunan Beşiktaş ile bu sezonki ilk deplasman galibiyetini arayan Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu.

Beşiktaş - Göztepe (Canlı anlatım)

MAÇ SONUCU

Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği mücadelede Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu ve galibiyet hasretini dindiremedi.

90+1. DAKİKA - GOL

Göztepe, Tijanic'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.

82. DAKİKA - GOL

Göztepe, Fofana'nın golüyle 3-2 öne geçti.

65. DAKİKA - SARI KART

Beşiktaş'ta Jonas Svensson sarı kart gördü.

59. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ile Al Musrati yerini Ndour ile Immobile'ye bıraktı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Maçın ikinci yarısı Göztepe'nin santrasıyla başladı.

İLK YARI SONUCU

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

32. DAKİKA - GOL

Göztepe, Taha Altıkardeş'in kaydettiği kafa golüyle skora denge sağladı.

12. DAKİKA - GOL

Göztepe, Bokele'nin kafa vuruşundan kaydettiği golle farkı 1'e düşürdü.

10. DAKİKA - GOL

Göztepe kalecisi Lis, topu uzaklaştırmak isterken Bokele'ye çarpan top ağlarla buluştu. Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı.

3. DAKİKA - GOL

Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un vole golüyle 1-0 öne geçti.

CANLI ANLATIM

Mücadele Beşiktaş'ın santrasıyla başladı.

, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.

Ligde 3 maçtır galibiyet hasreti süren siyah-beyazlılar, İzmir ekibi karşısında kötü gidişata dur demek istiyor.

Sarı-kırmızılılar ise bu sezon Süper Lig'deki ilk deplasman galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 100. MAÇ

Maç öncesi formasıyla 100. maçına çıkan Gedson Fernandes'e plaket ve çiçek takdim edildi. 

İLK 11

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih

Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Solet, Matsuki, Juan, Romulo

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