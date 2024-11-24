Beşiktaş - Göztepe (Canlı anlatım)
Süper Lig'in 13. haftasında ligde 3 maçlık galibiyet hasreti bulunan Beşiktaş ile bu sezonki ilk deplasman galibiyetini arayan Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu.
MAÇ SONUCU
Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği mücadelede Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu ve galibiyet hasretini dindiremedi.
90+1. DAKİKA - GOL
Göztepe, Tijanic'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.
82. DAKİKA - GOL
Göztepe, Fofana'nın golüyle 3-2 öne geçti.
65. DAKİKA - SARI KART
Beşiktaş'ta Jonas Svensson sarı kart gördü.
59. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ile Al Musrati yerini Ndour ile Immobile'ye bıraktı.
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Maçın ikinci yarısı Göztepe'nin santrasıyla başladı.
İLK YARI SONUCU
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.
32. DAKİKA - GOL
Göztepe, Taha Altıkardeş'in kaydettiği kafa golüyle skora denge sağladı.
12. DAKİKA - GOL
Göztepe, Bokele'nin kafa vuruşundan kaydettiği golle farkı 1'e düşürdü.
10. DAKİKA - GOL
Göztepe kalecisi Lis, topu uzaklaştırmak isterken Bokele'ye çarpan top ağlarla buluştu. Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı.
3. DAKİKA - GOL
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un vole golüyle 1-0 öne geçti.
CANLI ANLATIM
Mücadele Beşiktaş'ın santrasıyla başladı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.
Ligde 3 maçtır galibiyet hasreti süren siyah-beyazlılar, İzmir ekibi karşısında kötü gidişata dur demek istiyor.
Sarı-kırmızılılar ise bu sezon Süper Lig'deki ilk deplasman galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 100. MAÇ
Maç öncesi Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıkan Gedson Fernandes'e plaket ve çiçek takdim edildi.
İLK 11
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih
Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Solet, Matsuki, Juan, Romulo
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