Beşiktaş - Göztepe (Canlı anlatım)

Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği mücadelede Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu ve galibiyet hasretini dindiremedi.

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ile Al Musrati yerini Ndour ile Immobile'ye bıraktı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.

Ligde 3 maçtır galibiyet hasreti süren siyah-beyazlılar, İzmir ekibi karşısında kötü gidişata dur demek istiyor.

Sarı-kırmızılılar ise bu sezon Süper Lig'deki ilk deplasman galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 100. MAÇ

Maç öncesi Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıkan Gedson Fernandes'e plaket ve çiçek takdim edildi.

İLK 11



Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih



Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Solet, Matsuki, Juan, Romulo