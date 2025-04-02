Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BJK kupa maçı tarihi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'yi konuk edecek. Kupayı 1968-1969 ve 1969-1970'te kazanan Göztepe, 1966-1967'de ise finale kadar yükselmişti. Konuk ekip şimdi bir üst tur hedefi ile sahada olacak. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nu 3 galibiyetle 9 puan toplayarak lider tamamladı. Siyah beyazlı ekip, Göztepe'yi de mağlup ederek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.



BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Beşiktaş-Göztepe maçı 3 Nisan Perşembe günü yapılacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak.



Mücadele, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU



Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.



İKİ TAKIMIN KUPA REKABETİ



Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşı karşıya gelecek.



Taraftar arasında daha önce oynanan 10 maçın 4'ünü Beşiktaş kazanırken, İzmir ekibi ise bir kez sahadan galip ayrıldı.



Rekabetteki 5 müsabakada ise taraftar normal süre ve uzatma dakikalarında beraberliği bozamadı.



Bu maçlarda Beşiktaş'ın 13 golüne, Göztepe 9 golle karşılık verdi.



TAKIMLARIN EKSİKLERİ



Beşiktaş'ta iki oyuncu, kupada formasından uzak kalacak.



Siyah-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Felix Uduokhai forma giyemeyecek.



Bakhtiyor Zaynutdinov'un da maçta görev yapması beklenmiyor.



Göztepe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet'in yanı sıra Ahmed Ildız'ın da forma giymesi beklenmiyor.



