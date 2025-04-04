Beşiktaş - Göztepe maçı sonrası çarpıcı iddia: "Hayırlı olsun, Barcelona alır"

Beşiktaş ile Göztepe , Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaştı. Dolmabahçe'de oynanan karşılaşma, konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri hat-trick yapan Romulo kaydetti. Siyah - beyazlıların tek sayısı ise Ernest Muçi'den geldi. Bu skorla birlikte Göztepe yarı finale yükselirken, Beşiktaş organizasyona veda etti. Spor yorumcusu Nihat Kahveci, karşılaşmanın ardından Kontraspor YouTube kanalında dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Kahveci'nin sözleri:

"MESSI VE RONALDO İSTATİSTİKLERİ"



"Toplam 23 maç oynamış, 15 gol-8 asist, 23 gol katkısı Romulo'nun. Her maçta 1 gol ya da asisti var. Bu istatistikler Messi ve Ronaldo istatistikleri yıllardır."



"OYUNUN HER YERİNDE VARDI"



"Helal olsun. Göztepe, özellikle Beşiktaş 10 kişi golü yedikten sonra oyunun her yerinde vardı."