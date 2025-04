Beşiktaş - Göztepe maçı sonrası çarpıcı iddia: "Hayırlı olsun, Barcelona alır"

"MESSI VE RONALDO İSTATİSTİKLERİ"



"Toplam 23 maç oynamış, 15 gol-8 asist, 23 gol katkısı Romulo'nun. Her maçta 1 gol ya da asisti var. Bu istatistikler Messi ve Ronaldo istatistikleri yıllardır."



"OYUNUN HER YERİNDE VARDI"



"Helal olsun. Göztepe, özellikle Beşiktaş 10 kişi golü yedikten sonra oyunun her yerinde vardı."