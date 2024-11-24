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Beşiktaş - Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Beşiktaş - Göztepe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin olacak.

Beşiktaş - Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol 'in 13. haftasında , bugün saat 19.00'da Göztepe'yi konuk edecek. Müsabakada hakem Alper Akarsu düdük çalacak. Akarsu'nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Bahtiyar Birinci yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Burak Olcar olacak.

İki ekip arasındaki maçın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. AVAR'da ise Hakan Yemişken eşlik edecek.

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