Beşiktaş-Grazer AK hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Slovenya kampı kapsamındaki üçüncü ve son hazırlık maçında bu akşam, Avusturya temsilcisi Grazer AK ile Wildon Stadı'nda karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek. İşte, Beşiktaş-Grazer AK hazırlık maçı hakkında bilgiler...
GRAZER AK - BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş, kampta son karşılaşmasına Grazer AK takımı karşısında çıkıyor.
Grazer AK-Beşiktaş hazırlık mücadelesi 20 Temmuz cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak.
Karşılaşmanın Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor.
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