Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışma, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.



Gündüz sahada antrenman yapan futbolcular, günün ikinci çalışmasını salonda gerçekleştirdi.



Germe çalışmasıyla başlayan idman, 2 grup halinde esneme antrenmanıyla tamamlandı.



Beşiktaş, yarın saat 10.00'da yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.