Beşiktaş, Hasic'in bir sonraki satışından pay alacak

Beşiktaş'ta, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda yolların ayrılması planlanan oyuncularla görüşmeler sürüyor.



Bu futbolculardan biri de Bosna Hersekli Ajdin Hasic. Siyah-beyazlı idareciler, görüşmeler neticesinde 22 yaşındaki futbolcuyla ortak bir noktada buluştu.

Beşiktaş, Ajdin Hasic'in bonservissiz şekilde ayrılığına izin verdi.

Ancak Hasic'in yeni kulübü, bir sonraki satıştan siyah-beyazlı kulübe pay ödeyecek.

Bosna Hersekli futbolcunun yeni takımı da birkaç gün içinde belli olacak.