Beşiktaş, Hasic'in bir sonraki satışından pay alacak

Beşiktaş'ta, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda yolların ayrılması planlanan oyuncularla görüşmeler sürüyor.
Bu futbolculardan biri de Bosna Hersekli Ajdin Hasic. Siyah-beyazlı idareciler, görüşmeler neticesinde 22 yaşındaki futbolcuyla ortak bir noktada buluştu.
Beşiktaş, Ajdin Hasic'in bonservissiz şekilde ayrılığına izin verdi.
Ancak Hasic'in yeni kulübü, bir sonraki satıştan siyah-beyazlı kulübe pay ödeyecek.
Bosna Hersekli futbolcunun yeni takımı da birkaç gün içinde belli olacak.
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