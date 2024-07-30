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Beşiktaş, Hasic'in bir sonraki satışından pay alacak

Beşiktaş, Bosna Hersekli futbolcu Ajdin Hasic'in bonservissiz şekilde ayrılığına izin verdi. Siyah-beyazlılar, yapılan anlaşma gereği Hasic'in bir sonraki satışından pay alacak.

Beşiktaş, Hasic'in bir sonraki satışından pay alacak

'ta, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda yolların ayrılması planlanan oyuncularla görüşmeler sürüyor.

Bu futbolculardan biri de Bosna Hersekli Ajdin Hasic. Siyah-beyazlı idareciler, görüşmeler neticesinde 22 yaşındaki futbolcuyla ortak bir noktada buluştu.

Beşiktaş, Ajdin Hasic'in bonservissiz şekilde ayrılığına izin verdi.

Ancak Hasic'in yeni kulübü, bir sonraki satıştan siyah-beyazlı kulübe pay ödeyecek.

Bosna Hersekli futbolcunun yeni takımı da birkaç gün içinde belli olacak.

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