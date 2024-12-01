Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Hatayspor ile Süper Lig'de oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışıldığı belirtildi.
Isınma, pas ve 5'e 2 organizasyonlarıyla başlayan idmanın taktiksel çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Beşiktaş, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Spor&Skor
- Beşiktaş