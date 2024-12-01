Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışıldığı belirtildi.



Isınma, pas ve 5'e 2 organizasyonlarıyla başlayan idmanın taktiksel çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.



Beşiktaş, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.