Beşiktaş, Hatayspor maçına 100. yıl formasıyla çıkacak

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 25 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş, müsabakaya Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan yeni formasıyla çıkacak.



Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı, Cumhuriyeti 100. yıl logosunun, siya-beyazlı kulübün kurucularının ve onursal başkanlarının isimlerinin bulunduğu siyah forma, ilk kez oyuncuların sırtında olacak.

BEŞİKTAŞ'IN 100. YIL FORMASI