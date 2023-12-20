NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaş, Hatayspor maçına 100. yıl formasıyla çıkacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Hatayspor karşılaşmasında, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan yeni formasıyla mücadele edecek.

Beşiktaş, Hatayspor maçına 100. yıl formasıyla çıkacak

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 25 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Hatayspor'a konuk olacak , müsabakaya Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan yeni formasıyla çıkacak.

Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı, Cumhuriyeti 100. yıl logosunun, siya-beyazlı kulübün kurucularının ve onursal başkanlarının isimlerinin bulunduğu siyah forma, ilk kez oyuncuların sırtında olacak.

BEŞİKTAŞ'IN 100. YIL FORMASI

Beşiktaş, Hatayspor maçına 100. yıl formasıyla çıkacak - 1
Nuno Espirito Santo Nottingham Forest’ta

Nuno Espirito Santo Nottingham Forest’ta

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;