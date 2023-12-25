Beşiktaş, Hatayspor maçıyla galibiyet özlemine son vermek istiyor: Muhtemel 11

Beşiktaş Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Hatayspor’un konuğu oluyor.



Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran siyah beyazlılar maça 19 yaş altı takımı antrenörü Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak.

SAKATLIKLAR VE KADRO DIŞILAR



Sakatlıkları süren Necip, Umut, Gökhan, Chamberlain ve Tayyip Talha forma giyemeyecek.



Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ve Onana hakkındaki kadro dışı kararı sürüyor.



Siyah-beyazlılar haftaya 5. ev sahibi Hatayspor 19 puan ile 10. sırada girdi.



Mersin Stadı’nda oynanacak ve saat 20'de başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetecek.

MUHTEMEL 11



Beşiktaş:



Mert



Onur-Aytuğ-Colley-Masuaku



Amir-Salih



Rashica-Gedson-Semih



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