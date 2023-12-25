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Beşiktaş, Hatayspor maçıyla galibiyet özlemine son vermek istiyor: Muhtemel 11

Beşiktaş 3 maçlık galibiyet özlemine son vermenin peşinde. Atakaş Hatayspor'a konuk olacak siyah beyazlılarda kadro dışı futbolcular dışında 5 eksik var.

Beşiktaş, Hatayspor maçıyla galibiyet özlemine son vermek istiyor: Muhtemel 11

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Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Hatayspor’un konuğu oluyor.

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran siyah beyazlılar maça 19 yaş altı takımı antrenörü Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak.

SAKATLIKLAR VE KADRO DIŞILAR

Sakatlıkları süren Necip, Umut, Gökhan, Chamberlain ve Tayyip Talha forma giyemeyecek.

Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ve Onana hakkındaki kadro dışı kararı sürüyor.

Siyah-beyazlılar haftaya 5. ev sahibi Hatayspor 19 puan ile 10. sırada girdi.

Mersin Stadı’nda oynanacak ve saat 20'de başlayacak maçı Kadir Sağlam yönetecek.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş:
 
Mert

Onur-Aytuğ-Colley-Masuaku

Amir-Salih

Rashica-Gedson-Semih

Cenk

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