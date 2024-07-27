Beşiktaş, hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 2 golle yendi

Siyah-beyazlılar, Kocaeli Yıldız Entegre Stadı'nda oynanan karşılaşmaya, Ersin Destanoğlu, Svensson, Paulista, Colley, Semih Kılıçsoy, Rashica, İmmobile, Masuaku, Rafa Silva, Musrati, Fernandes 11'iyle başladı.
Başkent ekibi ise Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Fıratcan Üzüm, Yasin Güreler, Mikail Okyar, Ensar Kemaloğlu, Rahman Buğra Çağıran, Amilton, Metahan Mimaroğlu, Yatabare 11'iyle sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı takım, karşılaşmanın ilk yarısını Rafa Silva'nın 37 ve 45+1'de attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda gol sesi çıkmadı.
Müsabaka, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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