Beşiktaş, hazırlık maçında ST Pölten’i 2 golle geçti
Beşiktaş, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında bu ülkenin takımlarından St. Pölten'i 2-0 yendi.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında ST Pölten’i 2-0 mağlup etti.
Beşiktaş, NV Arena'da oynanan karşılaşmada sahaya Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, David Jurasek, Amir Hadziahmetovic, Kartal Kayra Yılmaz, Rafa Silva, Keny Arroyo, Joao Mario ve Mustafa Hekimoğlu ilk 11'iyle çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçerken, Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı ekibin gollerini 49. dakikada Semih Kılıçsoy ve 53. dakikada Salih Uçan attı.
JURASEK İLK KEZ FORMA GİYDİ
Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek, St. Pölten karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yeni transferlerden David Jurasek'i Avusturya ekibiyle oynanan hazırlık maçında ilk 11'de görevlendirdi.
Çek sol bek, St. Pölten karşısında 45 dakika sahada kaldı.
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