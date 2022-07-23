Beşiktaş hazırlık maçında Wolverhampton'a 3-0 mağlup oldu

Beşiktaş, İspanya kampındaki ilk hazırlık maçında Wolverhampton Wanderers ile karşılaştı. Mücadele Alicante'de bulunan Camilo Cano La Nucia Stadyumu'nda oynandı.



Siyah-Beyazlılar karşılaşmayı 3-0 kaybetti. Wolves'un golleri 15. dakikada Raul Jimenez, 29. dakikada Daniel Podence ve 40. dakikada Pedro Neto'dan geldi.



Beşiktaş karşılaşmaya Ersin, Rosier, Welinton, Necip, Boyd, Salih, Gedson, Umut, Ghezzal, Muleka, Weghorst 11'iyle başladı.



Beşiktaş yeni sezon öncesi şu ana kadar dört hazırlık maçı oynadı. Siyah-beyazlılar Alman ekipleri Werder Bremen ve Mainz, Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'in yanı sıra Wolverhampton Wanderers ile karşılaştı.



Dört maçın ikisinden galibiyetle ayrılan Beşiktaş bir karşılaşmada berabere kaldı ve bir maçta kaybetti.