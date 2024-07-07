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Beşiktaş Hermoso'ya yoğunlaştı

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın bonservisini elinde bulunduran Mario Hermoso için harekete geçtiği öne sürüldü. Siyah-beyazlıların İspanyol savunmacıdan olumsuz yanıt alması durumunda rotasını Raphael Varane'a çevireceği kaydedildi.

Beşiktaş Hermoso'ya yoğunlaştı

'ta gelecek sezon planlamaları dahilinde transfer çalışmaları sürüyor.

Sözcü'nün haberine göre, siyah-beyazlıların Atletico Madrid ile yollarını ayıran Hermoso'ya yoğunlaştığı öne sürüldü.

29 yaşındaki savunmacının bonservisini elinde bulundurması ise maliyeti düşürüyor ancak Hermoso'nun İspanya'da kalmak istemesi transferi zora sokuyor.

BRONCKHORST'UN TERCİHİ VARANE

Beşiktaş'ın Hermoso'yu ikna edemediği bir senaryoda bu kez Raphael Varane için harekete geçeceği belirtildi.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un ise Manchester United ile kontratı biten Varane'ı istediği öne sürüldü.

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