Beşiktaş, Hummels'i bekliyor

Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı renklerine bağlayan Beşiktaş, transferde rotayı Almanya'ya çevirdi.
Milliyet'in haberine göre, siyah-beyazlıların, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mats Hummels'e 2+1 yıllık resmi teklifte bulunduğu öne sürüldü.
35 yaşındaki Alman stopere Suudi Arabistan'dan da tekliflero olduğu ancak Beşiktaş'ın teklifine daha sıcak baktığı kaydedildi.
Alman futbolcu 1 Temmuz Pazartesi günü Beşiktaş'a kararını bildirecek
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