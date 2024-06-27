Beşiktaş, Hummels'i bekliyor

Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı renklerine bağlayan Beşiktaş, transferde rotayı Almanya'ya çevirdi.

Milliyet'in haberine göre, siyah-beyazlıların, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mats Hummels'e 2+1 yıllık resmi teklifte bulunduğu öne sürüldü.

35 yaşındaki Alman stopere Suudi Arabistan'dan da tekliflero olduğu ancak Beşiktaş'ın teklifine daha sıcak baktığı kaydedildi.

Alman futbolcu 1 Temmuz Pazartesi günü Beşiktaş'a kararını bildirecek