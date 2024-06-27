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Beşiktaş, Hummels'i bekliyor

Beşiktaş'ın son olarak Borussia Dortmund forması giyen Mats Hummels'e 2+1 yıllık teklif sunduğu, Alman futbolcunun ise kararını Pazartesi günü bildireceği öne sürüldü.

Beşiktaş, Hummels'i bekliyor

Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı renklerine bağlayan , transferde rotayı Almanya'ya çevirdi.

Milliyet'in haberine göre, siyah-beyazlıların, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mats Hummels'e 2+1 yıllık resmi teklifte bulunduğu öne sürüldü.

35 yaşındaki Alman stopere Suudi Arabistan'dan da tekliflero olduğu ancak Beşiktaş'ın teklifine daha sıcak baktığı kaydedildi.

Alman futbolcu 1 Temmuz Pazartesi günü Beşiktaş'a kararını bildirecek

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