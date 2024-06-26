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Beşiktaş için Spinazzola iddiası

Sol bek arayışlarına hız veren Beşiktaş'ın Leonardo Spinazzola ile temasa geçtiği öne sürüldü. İtalyan futbolcunun bir değerlendirme yaparak ilerleyen günlerde kararını vereceği kaydedildi.

Beşiktaş için Spinazzola iddiası

Gabriel Paulista'nın ardından Rafa Silva'yı kadrosuna katan , sol bek arayışlarını hızlandırdı.

Akşam'ın haberine göre, siyah-beyazlılar Roma'dan ayrılan Leonardo Spinazzola ile temasa geçti.

Birçok kulüpten teklif alan 31 yaşındaki İtalyan oyuncunun kariyeriyle ilgili değerlendirmesini yaparak ilerleyen günlerde net cevabını vereceği kaydedildi.

Roma formasıyla 151 resmi maça çıkan Spinazzola, bu mücadelelerde 7 gol atıp 21 asistlik performans sergiledi.

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