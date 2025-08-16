Beşiktaş, ikas Eyüpspor maçına hazır

Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından taktik uygulamalarla sona erdi.



Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında yarın ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.