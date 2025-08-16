NTV.COM.TR

Beşiktaş, ikas Eyüpspor maçına hazır

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın ikas Eyüpspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, ikas Eyüpspor maçına hazır

Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından taktik uygulamalarla sona erdi.

, 'in 2. haftasında yarın ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...