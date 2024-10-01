Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel: Hakemlere psikolojik baskı yapmayın

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yendikleri maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya misafirperliklerinden dolayı teşekkür eden Yücel, futbolcuların iyi bir mücadele verdiğini aktardı.

İlk yarı çok iyi oynamadıklarını belirten Yücel, ikinci yarıda ise iyi bir futbol sergilediklerini ifade etti.



Hakemle ilgili değerlendirmede bulunan Yücel, şunları kaydetti:



"Futbol Federasyonuna ve MHK'ya seslenmek istemiyorum." diyen Yücel, "Ben burada futbolun tüm paydaşlarına sesleniyorum. Hakemleri lütfen töhmet altında bırakmayın. Hakemlere psikolojik baskı yapmayın. Bir hakemi tehdit etmek ne demek? Hakemi tehdit edersen, aba altından sopa gösterirsen yarın öbür gün biri de çıkar talihsiz bir şekilde yaşanan bir futbol yorumcusunu bacağından vurur. Kendini bilmez başka bir adam, başka bir olaya teşebbüs edebilir. Bizlerin, göz önünde olan spor adamlarının bu tip söylemlere çok çok dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü zemini biz hazırlıyoruz. Ondan sonra ah vah deyip hastanelere koşuyoruz. Geçmiş olsun ziyaretinde bulunuyoruz. Bu saçmalık, trajikomik bir durum. Tüm futbol camiasına söylüyorum. Hakemlerimizi töhmet altında bırakacak psikolojik baskı anlamında onların oyun anlayışını etkileyecek hareketlerde, davranışlarda, söylemlerde bulunmayalım." ifadelerini kullandı.



"KESİNLİKLE ÇIKIP AĞLAMIYORUZ"



Bir gazetecinin fikstür ile ilgili sorusu üzerine Yücel, "Bu da tabii trajikomik bir durum. Özellikle puan kaybından sonra bu fikstür polemiği artık standart olduğu gibi her sene önümüze geliyor. Herhalde fikstür dezavantajı olarak şu an son yıllarda özellikle ama özellikle bu yıl Beşiktaş çok ciddi bir dezavantaja sahip. Ama biz kesinlikle çıkıp ağlamıyoruz. Beşiktaş'ın geçmişinde, geleneklerinde, genlerinde bu tip söylemler asla ve asla yoktur." değerlendirmesinde bulundu.