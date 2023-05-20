Beşiktaş ile Adana Demirspor ligde 38. kez karşılaşacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak. Yeni Adana Stadyumu'nda yarın saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz’in yardımcılıklarını Candaş Elbil ile İlker Takpak yaparken Burak Pakkan dördüncü hakem olacak.



34 haftada bir maç fazlasıyla 71 puan toplayan Beşiktaş, averajla Fenerbahçe'nin ardından 3'üncü sırada yer alıyor. Biri hükmen olmak üzere ligdeki son 5 maçını kazanan siyah beyazlılar, Adana Demirspor'u da yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkarmak ve zirve takibini devam ettirmek istiyor.



SONRAKİ 2 MAÇ İSTANBUL'DA



Adana deplasmanı aynı zamanda Beşiktaş'ın bu sezonki İstanbul dışı son deplasmanı olacak. Kalan 3 haftada bir haftayı BAY olarak geçecek olan siyah beyazlılar, diğer iki maçı İstanbul'da oynayacak. Beşiktaş 36'ncı haftayı BAY geçtikten sonra 37'nci haftada Kasımpaşa ile deplasmanda oynarken, ligi sahasında karşılaşacağı Konyaspor maçıyla bitirecek.



SARI KART SINIRINDA 4 FUTBOLCU BULUNUYOR



Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 sarı kartı olan Arthur Masuaku, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun ve Omar Colley, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, ligin 37'nci haftasındaki Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.



38. RANDEVU



İki takım tarihlerinde ilk kez 1960-1961 sezonunda karşı karşıya geldi ve Beşiktaş sahadan 3-0 galip ayrıldı.



Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında Süper Lig'de oynanan 37 müsabakanın 17'sini siyah-beyazlı takım kazandı. Adana temsilcisi 8 kez galip gelirken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



Söz konusu maçlarda Beşiktaş 56 kez fileleri havalandırdı, Adana Demirspor ise 32 gol kaydetti.

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