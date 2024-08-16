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Beşiktaş ile anılıyordu: David Neres'in yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen David Neres için Napoli'nin devreye girdiği ve Benfica ile yaklaşık 28 milyon euroluk bir bonservis bedeli üzerinden anlaşıldığı kaydedildi.

Beşiktaş ile anılıyordu: David Neres'in yeni adresi belli oldu

Transferde adı ile anılan David Neres için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz basınından Record'ın haberine göre, Benfica forması giyen Neres için Napoli'nin devreye girdiği öne sürüldü.

Serie A ekibinin Benfica ile anlaşmaya yakın olduğu ve transferin 28 milyon euroya tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Portekiz ekibinin Di Maria ile yeni sözleşme imzalamasının ardından Neres'in forma bulma şansı düşmüştü.

Teknik Direktör Roger Schmidt ise daha önce 27 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak istediğini açıkça ifade etmişti.

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