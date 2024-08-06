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Beşiktaş ile anılıyordu: Hummels'e Premier Lig'den 2 talip

Transferde adı Beşiktaş ile anılan Mats Hummels'e İngiltere Premier Lig'den iki kulübün talip olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş ile anılıyordu: Hummels'e Premier Lig'den 2 talip

Borussia Dortmund ile sözleşme yenilemeyen ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Hummels'in yeni adresi merak ediliyor.

Sky Sports'un haberine göre, Premier Lig ekibi Brighton'ın teknik direktörü Fabin Hürzeler, deneyimli savunmacıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu görüşmede 35 yaşındaki stopere projeleri anlatılırken, Brighton'ın hedefleri ve planlarından bahsedildiği kaydedildi. 

Ayrıca Alman savunmacının West Ham United'ın da transfer listesinde yer aldığı öğrenildi. 

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