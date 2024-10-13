Beşiktaş ile anılıyordu: Trabzonspor'da Berghuis sürprizi

Sezon başında 13 transfer yapan Trabzonspor, kadrosunda revizyona gitmişti.

Abdullah Avcı ile sezona başlayan bordo-mavililer, ligde alınan üst üste beraberliklerin ardından teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'i getirmişti.

ARA TRANSFERDE TAKVİYE

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı düşünen Trabzonspor, kanat, kanat forvet, 8 numara ve stoper bölgesine takviye yapmak istiyor.

Fanatik'in haberine göre, Steven Berghuis'nin menajerler tarafından Karadeniz ekibine önerildiği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ İLE ANILIYORDU

Sezon sonunda kontratı bitecek olan Berghuis'nin adı geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Beşiktaş ile anılıyordu.

Ajax forması giyen ve as mevkisi sağ kanat olan ancak sol kenarın yanı sıra forvet arkasında da görev yapabilen Hollandalı oyuncu, bu sezon 7 maçta 1 gol atıp, 2 asistlik katkı sağladı.