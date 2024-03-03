Beşiktaş ile Galatasaray 355. randevuda (Muhtemel 11)

Trendyol Süper Lig'de dev derbi için nefesler tutuldu.



Ligin dördüncü sırasındaki Beşiktaş, 28. hafta maçında lider Galatasaray'ı konuk edecek.

Zirve yarışından uzak kalan Siyah beyazlılar, sezonu bitirebileceği en iyi noktada tamamlamak istiyor.

YENİLMEZLİK SERİSİ 6 MAÇ



Beşiktaş, tüm kulvarlarda oynadığı son 6 müsabakada mağlup olmadı.



Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde ilk derbisine çıkacak Siyah beyazlılar, son 4 resmi maçında ise kalesinde gol görmedi.



BEŞİKTAŞ'TA 4 İSİM EKSİK



Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov cezaları sebebiyle derbide forma giyemeyecek.



Alex Oxlade-Chamberlain ve Tayfur Bingöl'ün ise tedavileri sürüyor.

Üst üste hem Avrupa'ya hem de kupaya veda eden Galatasaray ise odağını lige çevirmiş durumda.



DOLMABAHÇE'DEKİ GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRMEK İSTİYOR



Beşiktaş'ı deplasmanda en son 2015'de yenebilen Sarı kırmızılılar, Dolmabahçe'deki galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.



GALATASARAY'DA 4 EKSİK



Tedavileri süren Aurier ve Ziyech'in yanı sıra, kemik ödemi nedeniyle son antrenmana katılmayan Zaha ve Karagümrük maçından sonra Okan Buruk'la yaşadığı diyalog yüzünden kadroya alınmayan Oliveira, karşılaşmada forma giymeyecekler.

GALİBİYET VE YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRMEYE ÇALIŞACAK

Süper Lig'de 15 maçlık yenilmezlik ve 8 maçlık da galibiyet serisine sahip Galatasaray, Okan Buruk yönetimindeki başarılı derbi grafiğini de sürdürme hedefinde.



50 yaşındaki teknik adam, sarı kırmızılı ekibin başında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı 10 müsabakaya çıktı.



Buruk, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Salih, Al Musrati, Rashica, Muci, Cenk, Semih

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.



Derbide 1914 Galatasaray taraftarı da tribünde yerini alacak.

