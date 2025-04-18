Beşiktaş ile Göztepe 58. randevuda: Siyah - beyazlılar üstün

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 19 Nisan Cumartesi günü Beşiktaş ile Göztepe, bu kulvarda 58. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 57 maçtan 30'unu siyah-beyazlı futbol takımı, 11'ini Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı.



Beşiktaş'ın gol sayılarında Göztepe'ye 94-55 üstünlüğü bulunuyor.



Bu sezon ligde ve kupada oynanan iki maçı da Göztepe, 4-2 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.



İZMİR'DE 29. MAÇ



İki ekip, yapacakları maçla İzmir'deki lig maçlarında 29. kez karşılaşacak.



Geride kalan müsabakalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 12-7 üstünlüğü bulunuyor.



İzmir'de 9 maç berabere sonuçlanırken, Beşiktaş 38, Göztepe ise 27 gol kaydetti.



İZMİR'DEKİ SON 10 MAÇTA 7 GALİBİYET



İki takım arasında ligde oynanan son 10 maçta Beşiktaş rakibini 7 kez mağlup etti.



Taraflar arasında oynanan söz konusu karşılaşmalarda Göztepe 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.



Beşiktaş son 10 karşılaşmada 20 gol atarken, Göztepe ise fileleri 12 kez havalandırdı.



İki takım arasında İzmir'de oynanan son iki maçta Beşiktaş, rakibine üstünlük kurdu.



FARKLI SKORLAR



İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skora Beşiktaş imza attı.



İzmir'de 2001-2002 sezonunda yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.



Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 kazandı



Ayrıca, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 57 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.