Beşiktaş ile Göztepe 59. randevuda

Beşiktaş ile Göztepe, yarınki mücadeleyle birlikte 59. kez rakip olacak. Geride kalan 58 maçtan 30'unu siyah-beyazlı takım, 11'ini de sarı-kırmızılılar kazandı. 17 müsabaka da berabere sona erdi. Beşiktaş'ın attığı 95 gole, Göztepe ise 56 golle karşılık verdi.

GÖZTEPE SON 3 MAÇI KAYBETMEDİ



Geçtiğimiz sezon iki takım arasında 2'si Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 3 karşılaşmada Göztepe rakibine üstünlük kurdu. Ligde konuk olduğu rakibini 4-2 ile geçen sarı-kırmızılı takım, deplasmandan ise 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Göztepe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde de İstanbul'da siyah-beyazlıları 3-1 yenerek turnuvanın dışına itti.



İZMİR'DE 30. KEZ



Beşiktaş ve Göztepe, yarınki müsabakayla birlikte İzmir'de ligdeki 30. randevularına çıkacak. İstanbul ekibi, sarı-kırmızılıların ev sahipliğindeki bu maçlarda 12-7 galibiyet üstünlüğü kurdu. 10 karşılaşma berabere sonuçlanırken; Beşiktaş 39, Göztepe de 28 gol kaydetti.



BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER



Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Salih Uçan ve Wilfred Ndidi, Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun durumu ise yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.