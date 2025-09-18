NTV.COM.TR

Beşiktaş ile Göztepe 59. randevuda

Süper Lig'de 6. haftanın perdesi yarın açılacak. Haftanın açılış maçında Göztepe, Beşiktaş'ı konuk edecek.


, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda mücadele edeceği ile 59. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de 'nin konuğu olacak. Ligde 2 maç eksiği bulunan siyah-beyazlılar, 3 müsabakada aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlik sonucu 6 puanla 10. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi ise 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlikle topladığı 9 puanla 4. basamakta bulunuyor.

59. RANDEVU

Beşiktaş ile Göztepe, yarınki mücadeleyle birlikte 59. kez rakip olacak. Geride kalan 58 maçtan 30'unu siyah-beyazlı takım, 11'ini de sarı-kırmızılılar kazandı. 17 müsabaka da berabere sona erdi. Beşiktaş'ın attığı 95 gole, Göztepe ise 56 golle karşılık verdi.

GÖZTEPE SON 3 MAÇI KAYBETMEDİ

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında 2'si Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 3 karşılaşmada rakibine üstünlük kurdu. Ligde konuk olduğu rakibini 4-2 ile geçen sarı-kırmızılı takım, deplasmandan ise 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
, Türkiye Kupası çeyrek finalinde de İstanbul'da siyah-beyazlıları 3-1 yenerek turnuvanın dışına itti.

İZMİR'DE 30. KEZ

ve Göztepe, yarınki müsabakayla birlikte İzmir'de ligdeki 30. randevularına çıkacak. İstanbul ekibi, sarı-kırmızılıların ev sahipliğindeki bu maçlarda 12-7 galibiyet üstünlüğü kurdu. 10 karşılaşma berabere sonuçlanırken; Beşiktaş 39, Göztepe de 28 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Salih Uçan ve Wilfred Ndidi, Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun durumu ise yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

JOTA SILVA GÖREV BEKLİYOR

Siyah-beyazlıların transferin son gününde renklerine bağladığı Jota Silva, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Ayrıca İskoç ekibi Rangers'tan eski takımına dönen Rıdvan Yılmaz da 1230 gün sonra formasını sırtına geçirebilmek için aynı şekilde görev bekleyecek.

