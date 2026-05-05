Beşiktaş ile Konyaspor yarı finalde karşı karşıya
05.05.2026 18:14
Son Güncelleme: 05.05.2026 20:31
Kazanan takım finale çıkacak
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başladı. İlk eşleşmede Beşiktaş ile Tümosan Konyaspor karşılaşıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Dolmabahçe'de belli olacak.
Beşiktaş-Tümosan Konyaspor yarı finali saat 20.30'da başladı. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yöneiyor.
Ligde şampiyonluk şansı kalmayan siyah beyazlılarda hedef Türkiye Kupası'nı kazanmak.
Beşiktaş'ta sakatlanan Milot Rashica ile Kartal Kayra Yılmaz forma giyemiyor.
YARI FİNALE NASIL GELDİLER?
Çeyrek finalde Beşiktaş Alanyaspor'u, Konyaspor da Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finalde eşleşti.
Konyaspor'da sakatlığını atlatan Blaz Kramer kafilede. Ufuk Akyol ve Tunahan Taşçı'nınsa sakatlıkları sürüyor.
Diğer yarı finalde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor 13 Mayıs çarşamba günü karşılaşacak.
Türkiye Kupası Finali 22 Mayıs cuma günü Antalya'da oynanacak.