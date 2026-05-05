Beşiktaş ile Konyaspor yarı finalde karşı karşıya

05.05.2026 18:14

Son Güncelleme: 05.05.2026 20:31

Anadolu Ajansı

Kazanan takım finale çıkacak

NTV - Haber Merkezi

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başladı. İlk eşleşmede Beşiktaş ile Tümosan Konyaspor karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Dolmabahçe'de belli olacak.

 

Beşiktaş-Tümosan Konyaspor yarı finali saat 20.30'da başladı. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yöneiyor.

 

Ligde şampiyonluk şansı kalmayan siyah beyazlılarda hedef Türkiye Kupası'nı kazanmak.

 

Beşiktaş'ta sakatlanan Milot Rashica ile Kartal Kayra Yılmaz forma giyemiyor.

 

YARI FİNALE NASIL GELDİLER?

 

Çeyrek finalde Beşiktaş Alanyaspor'u, Konyaspor da Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finalde eşleşti.

 

Konyaspor'da sakatlığını atlatan Blaz Kramer kafilede. Ufuk Akyol ve Tunahan Taşçı'nınsa sakatlıkları sürüyor.

 

Diğer yarı finalde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Trabzonspor 13 Mayıs çarşamba günü karşılaşacak.

 

Türkiye Kupası Finali 22 Mayıs cuma günü Antalya'da oynanacak.

20:30
MAÇ BAŞLADI
Beşiktaş-Konyaspor mücadelesinde ilk düdük geldi.
20:02
FİNAL VURGUSU
Sergen Yalçın maç önünde şu açıklamayı yaptı: "Temennim 500 maç olsun Beşiktaş'ta. Plaket aldığım için mutlu oldum. Kendimi değerli hissettim. Camiamıza, başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum. İnşallah bugün kazanıp finale gideriz ve daha da mutlu oluruz."
19:00
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Olaitan, Toure, Oh. Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Goncalves, Olaigbe, Muleka.