Beşiktaş ile Rizespor, 46. randevuda
Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında Rizespor'u ağırlayacak.
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 25 Mayıs Pazar günü 46. kez karşılaşacak.
İki ekip arasında ligde oynanan 45 maçın 29'unu siyah-beyazlı takım, 7'sini Karadeniz temsilcisi kazandı, 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş, 92 kez fileleri havalandırırdı. Çaykur Rizespor 44 gol kaydetti.
RİZESPOR'A 23 MAÇTA YENİLMEDİ
Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı oynadığı son 23 karşılaşmada yenilmedi.
Beşiktaş, yeşil-mavililer karşısında ligdeki son yenilgisini 17 Şubat 2006'da sahasında 1-0'lık sonuçla yaşadı.
İki takım arasında oynanan son 23 maçın 16'sını Beşiktaş kazanırken, 7'si ise beraberlikle tamamlandı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL'DAKİ SON 11 MAÇTA RİZE'YE YENİLMEDİ
Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile İstanbul'da oynadığı son 11 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.
Beşiktaş, söz konusu maçların 7'sini kazandı, 4'ünden beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, dış sahada Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 17 Şubat 2006'da 1-0'lık skorla aldı.
Beşiktaş'ın ligde ev sahibi takım ünvanıyla çıktığı müsabakalarda Çaykur Rizespor'a galibiyet sayısında 15-2 üstünlüğü söz konusu. İki takım arasındaki 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Bu arada, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Dolmabahçe'de oynanması gereken müsabakalar, stat inşaatı nedeniyle İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ve Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapıldı.
FARKLI SONUÇLAR
İki ekip arasında ligde oynanan müsabakalarda en farklı galibiyeti 6-0 ile Beşiktaş elde etti.
Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda evinde oynadığı müsabakada Karadeniz ekibini 6-0 yendi.
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında ise siyah-beyazlı ekip tarihi bir yenilgi yaşadı. Yeşil-mavili takım, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşmada Beşiktaş'ı 5-1 mağlup etti.
Beşiktaş'ın 8 Nisan 2019'da Rize'de 7-2 kazandığı karşılaşmada filelere giden toplam 9 gol, ligde geride kalan 45 müsabaka içinde bir maçtaki en yüksek skor sayısı olarak tarihe geçti.
Siyah-beyazlı takımla Rizespor arasında oynanan maçlarda, 20 Aralık 2003'teki lig karşılaşmasını 5-3 Beşiktaş kazanırken, filelere ise toplam 8 gol gitti.
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