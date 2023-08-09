Beşiktaş ilgileniyordu: Tanganga için Galatasaray da devrede

Bu sezon yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, savunmaya da takviye yapmak için kolları sıvadı.



GALATASARAY'DAN KİRALAMA TEKLİFİ



Sky Sports'un haberine göre Galatasaray, Tottenham'ın stoperi Japhet Tanganga'yı gündemine aldı. Galatasaray, geçen sezon sadece 7 maçta görev yapan ve bu nedenle Tottenham'dan ayrılmak isteyen İngiliz savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.



TANGANGA'YI İSTEYEN ÇOK



Haberde, Tanganga'yı İtalya'dan Inter'in yanı sıra İngiltere Premier Lig'den bazı kulüplerin de kadrosuna katmak istediği ifade edildi. 24 yaşındaki futbolcunun adı geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'la da anılmıştı.



2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



Tottenham altyapısından yetişen Japhet Tanganga'nın İngiliz kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

