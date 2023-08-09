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Beşiktaş ilgileniyordu: Tanganga için Galatasaray da devrede

Adı Beşiktaş ile anılan Tottenham'ın 24 yaşındaki İngiliz stoperi Japhet Tanganga'ya Galatasaray'ın da talip olduğu iddia edildi. Sarı kırmızılıların Tanganga için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacağı ileri sürüldü.

Beşiktaş ilgileniyordu: Tanganga için Galatasaray da devrede

Bu sezon yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren , savunmaya da takviye yapmak için kolları sıvadı.

GALATASARAY'DAN KİRALAMA TEKLİFİ

Sky Sports'un haberine göre Galatasaray, Tottenham'ın stoperi Japhet Tanganga'yı gündemine aldı. Galatasaray, geçen sezon sadece 7 maçta görev yapan ve bu nedenle Tottenham'dan ayrılmak isteyen İngiliz savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

TANGANGA'YI İSTEYEN ÇOK

Haberde, Tanganga'yı İtalya'dan Inter'in yanı sıra İngiltere Premier Lig'den bazı kulüplerin de kadrosuna katmak istediği ifade edildi. 24 yaşındaki futbolcunun adı geçtiğimiz günlerde 'la da anılmıştı.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Tottenham altyapısından yetişen Japhet Tanganga'nın İngiliz kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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