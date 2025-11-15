Beşiktaş, İrfan Can Kahveci'yi transfer edecek mi? Başkan Serdal Adalı açıkladı

“RAFA'DAN BAŞKA AYRILMAK İSTEYEN YOK”

"Rafa Silva'dan başka ayrılmak isteyen yok! Olacağını tahmin etmiyorum. Ancak futbolda bunlar oluyor. Diğer takımlarda da olan hadiseler! Bizde büyütülüyor... Ne bileyim... Doğrusunu yazsalar belki biz de yararlanabiliriz."