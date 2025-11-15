Beşiktaş, İrfan Can Kahveci'yi transfer edecek mi? Başkan Serdal Adalı açıkladı
15.11.2025 15:46
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci için konuştu.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Adalı, kendisine yöneltilen transfer sorularını da cevapladı.
İşte Serdal Adalı'nın sözleri:
İRFAN CAN KAHVECİ CEVABI
"İrfan Can Kahveci başka bir takımın futbolcusu, yorum yapamam. Fenerbahçe'nin futbolcusu. Soruya cevap veremem, soruyu sorman bile doğru değil. Bir takımın iyi futbolcularından, cevap vermeyeceğim."
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Süper Lig'de oynanan Samsunspor maçı sonrası kadro dışı bırakılmıştı.
“ŞARTLAR OLUŞURSA BONSERVİSİNİ ALACAĞIZ”
“Cengiz Ünder'in kontratında satın alma maddesi var. Çok iyi oynuyor ve o maddeyi doldurmaya hızla gidiyor. Keşke geçen sene gelseydi. Şu anda %70'inde, %100 olduğunda çok daha faydalı olacak. Şartlar oluştuğu takdirde bonservisini alacağız.”
Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla attığı gol sonrası böyle sevinmişti.
“RAFA'DAN BAŞKA AYRILMAK İSTEYEN YOK”
"Rafa Silva'dan başka ayrılmak isteyen yok! Olacağını tahmin etmiyorum. Ancak futbolda bunlar oluyor. Diğer takımlarda da olan hadiseler! Bizde büyütülüyor... Ne bileyim... Doğrusunu yazsalar belki biz de yararlanabiliriz."