Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İlk 11'ler belli oldu)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, yarın İstanbulspor'u konuk edecek.



Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, hanesine yazdırdığı 13 puanla haftaya 4. sırada girdi.



Süper Lig'de çıktığı 6 müsabakanın 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor ise 2 puanla 19. basamakta yer alıyor.



ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA ETTİ, YÖNETİM OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI ALDI



Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta sular durulmuyor.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup olan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş görevinden ayrıldı.



Siyah-beyazlı taraftarların uzun bir süredir istifa çağrısı yaparak protesto ettiği Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu ise olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.



TAKIMIN BAŞINDA BURAK YILMAZ OLACAK



Beşiktaş, İstanbulspor maçına yardımcı antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çıkacak.



Başarılarla dolu futbolculuk kariyerini haziran ayında noktalayan 38 yaşındaki Yılmaz, sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve başlamıştı.



Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, Mert Günok ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları bulunuyor.



İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Amartey, Bailly, Bakhtiyor, Amir, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Muleka, Aboubakar

İstanbulspor: Jensen, Ali Yaşar, Okan, Mehmet, Duhaney, Ndao, Loshaj, Muammer, Mendy, Emir Kağan, Ethemi

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Beşiktaş - İstanbulspor maçı bugün (8 Ekim Pazar) saat 16.00'da başlayacak. beINSPORTS 1'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Kaan Numanoğlu yönetecek.