Beşiktaş Jean Onana ile anlaştı: Maliyeti belli oldu

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına Almanya'da devam eden Beşiktaş, Lens forması giyen Jean Onana ile anlaştı.

ONANA STOPER OYNAMAYI REDDETTİ

Lens teknik direktörü Franck Haise, Jean Onana'yı stoper olarak kullanarak oyun süresini artırmayı düşünmüştü, ancak Onana bu teklifi reddetti. Bu nedenle, tarafların ayrılık kararı aldığı vurgulandı.

L'equippe'in haberine göre, Siyah-beyazlıların Lens'e 5.3 milyon euro ödeyeceği öne sürüldü.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Ayrıca Beşiktaş'ın Kamerunlu orta saha ile 4 yıllık bir sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Ligue 1'de 45 resmi maça çıkan Jean Onana, bu mücadelelerde 3 gol atıp 2 asist kaydetti.