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Beşiktaş, Jean Onana ve Daniel Amartey transferini duyurdu

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana ile Ganalı futbolcu Daniel Amartey'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş, Jean Onana ve Daniel Amartey transferini duyurdu

Siyah-beyazlıların Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Jean Onana için Fransız ekibi Lens'e 4 milyon 37 bin 500 euro ücreti ödeneceği ifade edildi.

Beşiktaş, Jean Onana ve Daniel Amartey transferini duyurdu - 1

Siyah-beyazlı ekibin Onana ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı aktarıldı. Öte yandan 23 yaşındaki sağlık kontrollerinden de geçti.

AMARTEY, 'TA

Beşiktaş, Jean Onana ve Daniel Amartey transferini duyurdu - 2

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 2023-24 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey'le sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Daniel Amartey'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

28 yaşındaki oyuncu, son olarak İngiltere'de Leicester City forması giyiyordu.

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