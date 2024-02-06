Beşiktaş, Joe Worrall'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş, Joe Worrall'ı kadrosuna kattığını duyurdu.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Joe Worrall ile sözleşme imzaladı. Joe Worrall’a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.



Nottingham Forest'la sözleşmesi 2026 yılında kadar devam eden Joe Worrall bu sezon İngiliz ekibinde 9 maçta görev aldı.