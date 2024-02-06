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Beşiktaş, Joe Worrall'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan 27 yaşındaki savunmacı Joe Worrall'ın satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş, Joe Worrall'ı kadrosuna kattı

, Joe Worrall'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Joe Worrall ile sözleşme imzaladı. Joe Worrall’a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Nottingham Forest'la sözleşmesi 2026 yılında kadar devam eden Joe Worrall bu sezon İngiliz ekibinde 9 maçta görev aldı.

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