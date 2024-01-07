Beşiktaş, Jonas Svensson ile anlaşmaya vardı

Devre arasında kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden Jonas Svensson'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılar Norveçli sağ bek oyuncusu ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Yukatel Adana Demirspor, dün yaptığı açıklamayla Jonas Svensson ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurmuştu.



Kulüpten yapılan açıklamada, Svensson'a teşekkür edilerek, "Profesyonel futbolcumuz Jonas Svensson ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Svensson'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanılmıştı.



BU SEZON PERFOMANSI

Sezona Adana Demirspor'da başlayan Jonas Svensson, bu sezon 20 maçta süre aldı.



Süper Lig'de golü bulunmayan Svensson 3 asist yaptı.



Deneyimli oyuncu, bu sezonki tek golünü ise UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde kaydetti.