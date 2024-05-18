Beşiktaş, Jose Mourinho için devreye girdi: "Teklifimize sıcak baktı"

Beşiktaş'ta teknik direktör çalışmaları hız kazanırken, İkinci Başkan Hüseyin Yücel çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Yücel, "Yaklaşık 1 ay önce Mourinho ile yüz yüze görüştüm. Beşiktaş’ta kendisini görmek istediğini söyledim. Beşiktaş’ın kimyasına uygun olduğunu belirttim. Mourinho, Beşiktaş ile ilgili bir çalışma yapacağını ve tekrar iletişime geçeceğini söyledi. Sonrasında geçtiğimiz günlerde Mourinho tekrar iletişime geçti ve teklife sıcak baktığını dile getirdi. Mourinho, Beşiktaş’a gelmek istiyor. Önümüzdeki hafta İtalya’da Mourinho ile yeniden görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca ekonomik detayların halledildiğini dile getiren Yücel, "Mourinho ile ekonomik detaylar halledildi. Haftaya İtalya’ya gidip yüz yüze görüşeceğiz. Mourinho ile anlaşırsak kendisine Quaresma’nın da teknik heyette yer almasını önereceğiz. Beşiktaş'a mali yük oluşturmayacak, sponsorla halledebiliriz." diye konuştu.

Fenerbahçe'de hem Başkan Ali Koç, hem de Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçim vaadi olarak Jose Mourinho'yu gelecek sezon takımın başına getireceklerini belirtmişti.