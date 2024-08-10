Beşiktaş kaç transfer daha yapacak? Hasan Arat açıkladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, yeni sezonda şampiyonluk hedeflerine ulaşacaklarına inandığını söyledi.



Beşiktaş'ta sıkıntılı bir dönemde göreve geldiklerini ve büyük sorunlarla karşılaştıklarını belirten Arat, "Fakat tüm sorunları yaşamamıza, çok sıkıntılı bir sezon geçirmemize rağmen iki kupa kazanmamız, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmemiz, bunlar güzel şeyler." dedi.



Yeni sezona Turkcell Süper Kupa şampiyonluğuyla başladıklarını hatırlatan Arat, "Süper Kupa'da ezeli rakibimize karşı yeni yaptığımız transferlerle camiamızı çok morallendirecek bir sonuç elde ettik. Fakat bunların hepsi şu anda bitti. Yani kupalar müzeye konuldu. Pazar günü maçımız başlayacak. Lig ve Avrupa kupası maçlarıyla birlikte Beşiktaş yeni bir hedefe doğru yürüyecek." ifadelerini kullandı.



Hasan Arat, kadrolarındaki eksiklikleri tamamlamaya çalıştıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biliyorsunuz 14 yabancı hakkımız var ve bir mavi kart. Mavi kartlı sporcumuz zaten var. Bahtiyar, Kazak. 14 sporcuya düşmemiz için bizden epeyce bir oyuncunun gitmesi gerekiyor. Şu anda ana mücadelemiz gitmesi gereken oyuncuların kontratlarını ayarlamak, onlara kulüp bulmak veya kendilerine bunu açık açık söylemek oldu. Lisans çıkartabilecek hale geldiğimiz anda hemen üçe yakın takviye planımız var. O takviyelerimiz hemen hemen hazır sayılır. Gidecek ve gelecek oyuncuların durumu aynı anda olacak diyebilirim. İsimler aşağı yukarı belli. Yani hocamız ve tüm heyetimiz bunu belirledi. Alternatifli hazırlıklarımız var."



Süper Kupa maçında 17 yaşındaki futbolcuları Mustafa Hekimoğlu'nun gol attığını hatırlatan Arat, "Bu bizim için sürpriz değil. Yani böyle bir sporcu geldiğini, biz her zaman söylüyorduk. Altyapıdan 5-6 oyuncu A takım kadrosunda, Türkiye'de bunun örneği yoktur. Avrupa'da da çok enderdir. Giovanni van Bronckhorst hocanın gençlerle oynama isteği çok fazladır ve yaş gruplarına göre bu entegrasyonu çok güzel yapabiliyor." diye konuştu.



"CAMİAMIZ ÇOK MOTİVE"



Hasan Arat, yeni teknik direktör ve oyuncularıyla güzel bir hava yakaladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Camiamız çok motive. Bu bir maraton, bunu unutmayalım. Bu maratonda inişler çıkışlar yaşayacağız. Bu inişler çıkışlarda çok sağlam durmamız lazım. Sporcularımızın, camiamızın moralinin bozulmaması lazım. Ben buradan tüm camiamdan iyi günde, kötü günde hep sporcularımızın teknik heyetimizin yanında olmalarını istiyorum. Avrupa'da başarı kazanmak çok önemli bir hedef. Yani Beşiktaş'ta şu anda Avrupa'da final oynamış bir hoca var. İnşallah takımımız o heyecanı, Avrupa kupalarında da verir."



Stadyum ve tesislerinde bazı yenilemeler yaptıklarını anlatan Arat, "Bütün bu emekler umarım karşılığını bulur. Beşiktaş hep iyi olsun. Çocuklar bugün mutlu, mutlu olmaya devam edecekler inşallah. Bize güvensinler. Beşiktaş çok güzel bir camia. Ben 17 yaşından beri bu camiada sporculuk yaptım, yöneticilik yaptım. Burada Beşiktaş'ın bu anlayışlı ve sevgi dolu tutumu bize çok ilave sorumluluklar veriyor. Bu sorumluluğu taşımak o kadar kolay değil. Arkadaşlarımla birlikte inşallah en iyisini yapmaya devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Hasan Arat, genç futbolcularına transfer teklifleri olduğunu dile getirerek, "Semih'e, Mustafa'ya, Demir Ege'ye yani bunların hepsine teklifler var. Bunları hocamız kadroda düşünüyor. Arda ve Fahri var biliyorsunuz. Kalecilerimiz çok iyi. Beşiktaş altyapıdan muazzam kaleci yetiştiriyor. Bundan dolayı çok mutluyuz. Bizim altyapımız Türkiye'de hakikaten çok iyi neticeler elde ediyor. Bundan sonra zaten böyle götürmek zorundayız başka türlü bunun ekonomisinin gitme şansı yok. Yani altyapıdan oyuncuları yetiştireceksiniz. Belli bir noktaya geldiğinde de finansal olarak bunu değerlendirmek gerekli."