Beşiktaş kaçtı, Alanyaspor yakaladı (Alanyaspor-Beşiktaş maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş Alanya'da karşı karşıya geldi.

Mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.



Beşiktaş'ın gollerini 3. dakikada Nkoudou, 20. dakikada Salih Uçan ve 31. dakikada penaltıdan Ghezzal kaydetti.

Alanyaspor'un golleri ise 45+3'te Efkan Bekiroğlu ve 81.dakikada Saiss (kendi kalesine) ve 90+2'de penaltıdan Candeias'tan geldi.



Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan 37. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Beşiktaş'tan Nkoudou ve Weghorst ile Alanyaspor'dan Leroy Fer, Fatih Aksoy ve Candeias da sarı kart gördü.