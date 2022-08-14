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Beşiktaş kaçtı, Alanyaspor yakaladı (Alanyaspor-Beşiktaş maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği ve Emrecan Uzunhan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı maçta Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 14.08.2022 - 22:40 | Son Güncelleme : 15.08.2022 - 00:12

Beşiktaş kaçtı, Alanyaspor yakaladı (Alanyaspor-Beşiktaş maç sonucu)

Spor Toto 'in 2. hafta mücadelesinde Corendon ile Alanya'da karşı karşıya geldi.

Mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

'ın gollerini 3. dakikada Nkoudou, 20. dakikada Salih Uçan ve 31. dakikada penaltıdan Ghezzal kaydetti.

Alanyaspor'un golleri ise 45+3'te Efkan Bekiroğlu ve 81.dakikada Saiss (kendi kalesine) ve 90+2'de penaltıdan Candeias'tan geldi.

Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan 37. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Beşiktaş'tan Nkoudou ve Weghorst ile Alanyaspor'dan Leroy Fer, Fatih Aksoy ve Candeias da sarı kart gördü.

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