Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'ndan yeni transfer

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, son olarak ÇBK Mersin'de forma giyen Esra Güvenç'i kadrosuna kattı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, forvet pozisyonunda görev alan 18 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme imzalandığı duyuruldu.



Kariyerine İstanbul Üniversitesi’nde başlayan 1,89 metre boyundaki Esra, son 3 sezonda ÇBK Mersin forması giydi.



Genç oyuncu, 2022'de 16 Yaş Altı Milli Takımı, geçen yıl ise 18 Yaş Altı Milli Takımı’na seçildi.