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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'ndan yeni transfer

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Esra Güvenç'i transfer etti

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'ndan yeni transfer

Kadın Takımı, son olarak ÇBK Mersin'de forma giyen Esra Güvenç'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, forvet pozisyonunda görev alan 18 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kariyerine İstanbul Üniversitesi’nde başlayan 1,89 metre boyundaki Esra, son 3 sezonda ÇBK Mersin forması giydi.

Genç oyuncu, 2022'de 16 Yaş Altı Milli Takımı, geçen yıl ise 18 Yaş Altı Milli Takımı’na seçildi.

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