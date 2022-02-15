Beşiktaş kan kaybetmeye devam ediyor

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Siyah-beyazlılar son 3 lig maçında galibiyet alamazken, kupa maçı da dahil edildiğinde, adeta beraberliğe abone oldu ve dört resmi maçın 90 dakikalarını beraberlikle sonuçlandırdı.

Arada Antalyaspor ve kupada Göztepe ile 90 dakikada 0-0 berabere kalan siyah beyazlılar, galip gelinen Gaziantep FK ve Karagümrük maçlarında da sadece 1 gol atınca, son 6 karşılaşmanın 4'ünü tek gol, 2'sini de gol atmadan tamamlamış oldu.

Gol sorununa bir türlü çözüm bulamayan teknik direktör Önder Karaveli ise eleştirilerin hedefindeki üç ismin başında geliyor.

Göreve başladıktan sonra Beşiktaş'ın kaybetme alışkanlığına son veren ve Süper Kupa'yı da kazanan Karaveli, Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarında kaybedilen 4 puanın baş sorumlusu olarak görülüyor.

HER HAFTA BİR BASAMAK GERİLİYOR

Beşiktaş, artık deplasmanda da maç kazanamıyor ve her hafta sıralamada bir basamak geriliyor.

İstanbul dışındaki son deplasman galibiyetini 5'inci haftada Antalyaspor'a karşı 3-2'lik skorla kazanan siyah-beyazlılar, bu sezon 13 deplasman maçından sadece 2 galibiyet çıkarırken, 5 mağlubiyet, 6 beraberlik alarak son 50 yılın en düşük istatistiğini yakaladı.

Siyah beyazlılar galip gelmekte zorlandığı bu süreçte gerileme dönemini de yaşıyor ve her hafta bir basamak aşağı iniyor.

22'nci haftada 5'inci basamağa kadar yükselen Beşiktaş, 23'üncü haftada altıncı, 24'üncü haftada ise yedinci sırada yer aldı. Siyah-beyazlılar, 25'inci haftanın sonunda ise sekizinci sırada kendine yer buldu.



ÖNDER KARAVELİ: SENARYO HİÇ DE GÜZEL DEĞİLDİ