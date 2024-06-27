Beşiktaş KAP'a bildirdi: Rafa Silva'nın maaşı belli oldu

Beşiktaş, yeni yıldız transferi Rafa Silva'yı renklerine bağladığını duyurmuştu.
Siyah-beyazlılar KAP'a yaptığı bildirimde Portekizli yıldızın 2026-2027 sezonu sonuna kadar 3 yıllık bir sözleşme imzalandığını açıkladı.
Öte yandan Rafa Silva'nın her sezon için 6 milyon euro garanti maaş alacağı kaydedildi.
İşte Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı bildiri;
"Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in transferi konusunda, Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir."
Çağrıyı aldı, o da en iyilerin stadyumuna geldi. 📲🏟️— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 27, 2024
Hoş geldin 𝑹𝒂𝒇𝒂 𝑺𝒊𝒍𝒗𝒂 🦅#EaglesFlyHigh pic.twitter.com/GujzOy14Ih
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