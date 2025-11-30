Beşiktaş, Karagümrük deplasmanında sürprize izin vermedi
30.11.2025 16:22
Son Güncelleme: 30.11.2025 21:57
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Karagümrük'ü 2 golle geçti.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Jota Silva ve 71. dakikada El Bilal Toure kaydetti.
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder, 58. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.
Bu skorun ardından oynadığı son 3 maçta 2. galibiyetini alan siyah-beyazlılar, puanını 24'e yükseltti ve 5. sırada yer buldu. İki maç aradan sonra kaybeden Karagümrük ise 8 puanla son basamakta yer aldı.
Beşiktaş, Süper Lig'de gelecek hafta Gaziantep FK'yı konuk edecek. Karagümrük ise Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
KARAGÜMRÜK 0-2 BEŞİKTAŞ
1' Maç başladı.
8' Beşiktaş gole yaklaştı! Kazanılan kornerde topun başına geçen Orkun'un ortasına iyi yükselen Jota Silva'nın kafa vuruşunu kaleci Grbic çizgi üzerinde kurtardı.
13' Karagümrük'te Camacho, Orkun'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
18' Karagümrük'te Kranevitter, Cengiz'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
41' GOL! Beşiktaş öne geçti! Kullanılan kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Jota Silva, kaleye yaptığı vuruşla Grbic'i mağlup etti ve skoru 1-0'a getirdi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
48' Beşiktaş tehlikesi! Sol kanattan gelişen atakta Jurasek'in çevirdiği top sağ kanattan bindiren Gökhan'ın önüne düştü. Gelişine vuruşunu yapan deneyimli futbolcunun şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
55' PENALTI KONTROLÜ! Beşiktaş atağında ceza sahası içinde Emirhan'ın vuruşunda top, Serginho'dan kornere gitti. Hakem Halil Umut Meler, potansiyel penaltı kontrolü için pozisyonu izlemeye gitti.
57' PENALTI! Hakem Halil Umut Meler, Sergino'nun meşin yuvarlağa elle temas ettiğine karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi.
58' PENALTI KAÇTI! Topun başına geçen Cengiz Ünder, penaltıda kaleci Grbic'i geçemedi.
71' GOL! Beşiktaş farkı 2'te çıkardı! Sağ kanattan gelişen atakta Cengiz Ünder'in içeriye çevirdiği topu kontrol eden El Bilal Toure, üst köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
90+5' GOL İPTAL! Beşiktaş'ta rakip ceza yayı üzerinde topla buluşan Demir Ege'nin şutu köşeden ağlarla buluştu. VAR kontrolü sonrası gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan, Roco, Balkovec, Doh, Kranevitter, Camacho, Tiago, Serginho, Fofana.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota, Toure.
YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son olarak Samsunspor ile oynanan maça göre kadroda 3 değişikliğe gitti.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlı ekip Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, David Jurasek, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, Jota Silva ve El Bilal Toure ilk 11'iyle sahada yer aldı.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Tiago Djalo ve Devrim Şahin şans bekledi.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile oynanan ve 1-1 berabere biten karşılaşmaya göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, sol bekte sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz'ın yerine David Jurasek'e ilk 11'de şans verdi. Orta sahada ise Salih Uçan yedek soyunurken, yerine kırmızı kart cezası biten Orkun Kökçü görev yaptı.
Tecrübeli teknik adam, forvette ise Tammy Abraham'ın yerine El Bilal Toure'yi görevlendirdi. Toure, Fenerbahçe derbisinin ardından ikinci kez en uçta görev aldı.
ORKUN KÖKÇÜ GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'ta kırmızı kart cezasını tamamlayan kaptan Orkun Kökçü, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla formasına kavuştu.
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kartla oyun dışında kalan 24 yaşındaki orta saha, Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerinde sahadaki yerini alamamıştı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Orkun Kökçü'ye 2 maç aranın ardından formayı teslim etti.
JOTA SILVA İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ta kanat oyuncusu Jota Silva, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de başladı.
Siyah-beyazlı takımda bu sezon 6 maçta sonradan oyuna dahil olan Portekizli oyuncu, söz konusu mücadelelerde 2 kez gol sevinci yaşadı.
Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük karşısında Jota Silva'yı bu sezon ilk kez ilk 11'de görevlendirdi.
ABRAHAM İKİNCİ KEZ KULÜBEDE
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Tammy Abraham, bu sezon ikinci kez bir maça yedek kulübesinde başladı.
İngiliz santrfor, siyah-beyazlı takımla ligde 13, Avrupa kupalarında ise 6 müsabakada forma giyerken, rakip fileleri toplamda 10 kez havalandırdı.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynana derbide de yedek soyunan Abraham'ın yerine Fatih Karagümrük mücadelesinde santrfor mevkisinde El Bilal Toure görev yaptı.
JURASEK, 4 MAÇ SONRA FORMA GİYDİ
Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu David Jurasek, 4 maç sonra siyah-beyazlı formaya kavuştu.
Süper Lig'de bu sezonki ilk maçta Eyüpspor karşısında sakatlığından dolayı görev yapamayan Çek sol bek, daha sonra üst üste 8 müsabakada forma giymişti. Jurasek, ligde son olarak Konyaspor maçının ardından sırasıyla Kasımpaşa, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Samsunspor karşılaşmalarında yedek soyunmuştu.
David Jurasek, Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığından dolayı 4 maç sonra teknik direktör Sergen Yalçın'dan formayı aldı.