Beşiktaş, Karagümrük deplasmanında sürprize izin vermedi

JOTA SILVA İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ta kanat oyuncusu Jota Silva, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de başladı.

Siyah-beyazlı takımda bu sezon 6 maçta sonradan oyuna dahil olan Portekizli oyuncu, söz konusu mücadelelerde 2 kez gol sevinci yaşadı.

Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük karşısında Jota Silva'yı bu sezon ilk kez ilk 11'de görevlendirdi.

ABRAHAM İKİNCİ KEZ KULÜBEDE

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Tammy Abraham, bu sezon ikinci kez bir maça yedek kulübesinde başladı.

İngiliz santrfor, siyah-beyazlı takımla ligde 13, Avrupa kupalarında ise 6 müsabakada forma giyerken, rakip fileleri toplamda 10 kez havalandırdı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynana derbide de yedek soyunan Abraham'ın yerine Fatih Karagümrük mücadelesinde santrfor mevkisinde El Bilal Toure görev yaptı.

JURASEK, 4 MAÇ SONRA FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu David Jurasek, 4 maç sonra siyah-beyazlı formaya kavuştu.

Süper Lig'de bu sezonki ilk maçta Eyüpspor karşısında sakatlığından dolayı görev yapamayan Çek sol bek, daha sonra üst üste 8 müsabakada forma giymişti. Jurasek, ligde son olarak Konyaspor maçının ardından sırasıyla Kasımpaşa, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Samsunspor karşılaşmalarında yedek soyunmuştu.

David Jurasek, Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığından dolayı 4 maç sonra teknik direktör Sergen Yalçın'dan formayı aldı.