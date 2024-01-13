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Beşiktaş-Karagümrük mücadelesinin ilk yarısı golsüz sona erdi (Canlı anlatım)

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos'un ilk maçında Karagümrük'le karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İşte ayrıntılar ve canlı anlatım...

Beşiktaş-Karagümrük mücadelesinin ilk yarısı golsüz sona erdi (Canlı anlatım)
Beşiktaş - Karagümrük Maçı Ne Zaman

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, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Maçı hakem Mert Güzenge yönetiyor. VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu oturuyor.

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı

6' Karagümrük ceza sahasında kaleye sırtı dönük şekilde topla buluşan Rashica'nın dönerek vuruşunda top üstten dışarı çıktı

15' Beşiktaş'ta sakatlanan Amir'in yerine Demir Ege oyuna dahil oldu

16' Cenk Tosun kaleyi karşısına alan cephede müsait pozisyonda topu dışarı attı

25' Beşiktaş'ta Güven Yalçın'a faul yapan Demir Ege sarı kart gördü

32' Cenk Tosun'un kale vuruşunda top sol köşe direğin yanından dışarı çıktı

36'  Cenk Tosun ile gole yaklaşan Beşiktaş'ın topu direkten döndü

40' Karşılaşmanın 2. sarı kartı Zaynutdinov'a çıktı

43' Gole yaklaşan takım Fatih Karagümrük oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Kevin Lasagna'nın şutu skoru değiştirmeye yetmedi

44' Gedson Fernandes karşı karşı sağ çaprazdan vurdu, kaleci topu kornere gönderdi

45+3' Karşılaşmanın ilk yarısını golsüz eşitlikle sona erdi

Ligde 19 maçta 10 galibiyet, 7 yenilgi ve 2 beraberlik sonunda 32 puan toplayan Beşiktaş, 4. basamakta yer alıyor.

5 EKSİK VAR

Sakatlığı süren Rosier ve Oxlade-Chamberlain'in yanı sıra milli takımlarında bulunan Colley, Aboubakar ve Amartey forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrük, ligde 20 puanla 15. basamakta.

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Mert Güzenge yönetecek.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip Talha, Umut, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Semih, Cenk

Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can Keleş, Eysseric, Güven Yalçın, Lasagna, Levent Mercan, Kourbelis, Salih Dursun

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