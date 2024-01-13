Beşiktaş-Karagümrük mücadelesinin ilk yarısı golsüz sona erdi (Canlı anlatım)

Ligde 19 maçta 10 galibiyet, 7 yenilgi ve 2 beraberlik sonunda 32 puan toplayan Beşiktaş, 4. basamakta yer alıyor.

5 EKSİK VAR



Sakatlığı süren Rosier ve Oxlade-Chamberlain'in yanı sıra milli takımlarında bulunan Colley, Aboubakar ve Amartey forma giyemeyecek.



Fatih Karagümrük, ligde 20 puanla 15. basamakta.



Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Mert Güzenge yönetecek.



İLK 11'LER



Beşiktaş: Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip Talha, Umut, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Semih, Cenk



Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can Keleş, Eysseric, Güven Yalçın, Lasagna, Levent Mercan, Kourbelis, Salih Dursun