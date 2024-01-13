Beşiktaş-Karagümrük mücadelesinin ilk yarısı golsüz sona erdi (Canlı anlatım)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Maçı hakem Mert Güzenge yönetiyor. VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu oturuyor.
CANLI ANLATIM
1' Maç başladı
6' Karagümrük ceza sahasında kaleye sırtı dönük şekilde topla buluşan Rashica'nın dönerek vuruşunda top üstten dışarı çıktı
15' Beşiktaş'ta sakatlanan Amir'in yerine Demir Ege oyuna dahil oldu
16' Cenk Tosun kaleyi karşısına alan cephede müsait pozisyonda topu dışarı attı
25' Beşiktaş'ta Güven Yalçın'a faul yapan Demir Ege sarı kart gördü
32' Cenk Tosun'un kale vuruşunda top sol köşe direğin yanından dışarı çıktı
36' Cenk Tosun ile gole yaklaşan Beşiktaş'ın topu direkten döndü
40' Karşılaşmanın 2. sarı kartı Zaynutdinov'a çıktı
43' Gole yaklaşan takım Fatih Karagümrük oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Kevin Lasagna'nın şutu skoru değiştirmeye yetmedi
44' Gedson Fernandes karşı karşı sağ çaprazdan vurdu, kaleci topu kornere gönderdi
45+3' Karşılaşmanın ilk yarısını golsüz eşitlikle sona erdi
Ligde 19 maçta 10 galibiyet, 7 yenilgi ve 2 beraberlik sonunda 32 puan toplayan Beşiktaş, 4. basamakta yer alıyor.
5 EKSİK VAR
Sakatlığı süren Rosier ve Oxlade-Chamberlain'in yanı sıra milli takımlarında bulunan Colley, Aboubakar ve Amartey forma giyemeyecek.
Fatih Karagümrük, ligde 20 puanla 15. basamakta.
Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Mert Güzenge yönetecek.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Onur, Bakhtiyor, Tayyip Talha, Umut, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Semih, Cenk
Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can Keleş, Eysseric, Güven Yalçın, Lasagna, Levent Mercan, Kourbelis, Salih Dursun
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