NTV.COM.TR

Beşiktaş - Kasımpaşa maçının VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Beşiktaş - Kasımpaşa maçında VAR (Video Yardımcı Hakem) olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.

Beşiktaş - Kasımpaşa maçının VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün evinde ile karşılaşacak. Bu müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Samet Çavuş yapacak.

Maçın 4. hakemi de Burak Pakkan olacak. Müsabakada VAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR'da da Deniz Caner Özaral görev yapacak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...