Beşiktaş - Kasımpaşa maçının VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş bugün evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Bu müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Samet Çavuş yapacak.



Maçın 4. hakemi de Burak Pakkan olacak. Müsabakada VAR'da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR'da da Deniz Caner Özaral görev yapacak.