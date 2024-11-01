Beşiktaş, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.



Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.



Ligdeki namağlup ünvanı derbide lider Galatasaray'a karşı yaşadığı 2-1'lik yenilgiyle son bulan Beşiktaş, sarı-kırmızılıların bay geçtiği haftada Kasımpaşa'ya üstünlük kurarak zirveyle arasındaki puan farkını azaltmaya çalışacak.



Süper Lig'de çıktığı 9 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 20 puanla 4. sırada girdi.



Kasımpaşa, Trabzonspor'un ardından ligin geride kalan bölümünde en fazla beraberlik yaşayan iki takımdan biri olarak öne çıkıyor. Oynadığı maçların 2'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 3'ünden yenilgiyle ayrılan lacivert-beyazlı ekip, 11 puanla 10. basamakta yer aldı.



ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile ve Emirhan Topçu, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 12. haftada RAMS Başakşehir ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.



HEDEF, İÇ SAHADA 5'TE 5



Siyah-beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de ev sahibi takım ünvanıyla çıktığı 4 maçı da kazandı.



Dolmabahçe'de Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Kasımpaşa'yı da geçerek iç sahada 5'te 5 yapmaya çalışacak.



SON 2 MAÇI KASIMPAŞA KAZANDI



Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



Siyah-beyazlı ekip, geride kalan sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı maçta rakibine 3-1 yenilirken, deplasmanda ise 2-1 mağlup oldu.



İKİ TAKIM ARASINDA 43. RANDEVU



Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında ligde oynanan 42 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 8 kez galibiyete ulaştı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, 87 kez fileleri havalandırırken, Kasımpaşa da 49 gol kaydetti.



Bu arada, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz hem de final grubunda birlikte yer aldığı için birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.