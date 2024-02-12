Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında (Canlı anlatım)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 25'inci haftanın kapanışında Kayserispor'a konuk oluyor.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor.
CANLI ANLATIM
1' Maç başladı
15' Karşılaşmanın ilk 15 dakikası kartsız ve golsüz geçildi
11'LER
Kayserispor: Bilal, Arif, Mehmet Eray, Jeanvier, Carole, Cardoso, Gökhan Sazdağı, Shukurov, Bourabia, Nazın, Boa Morte
Beşiktaş: Mert; Onur, Necip, Worrall, Zaynutdinov, Amartey, Muci, Gedson; Muleka, Cenk ve Semih.
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