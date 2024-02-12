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Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında (Canlı anlatım)

Beşiktai, Trendyol Süper Lig'de 25'inci haftanın kapanışında Kayserispor'a konuk oluyor. İşte ayrıntılar ve canlı anlatım...

Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında (Canlı anlatım)
Kayserispor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman

, Trendyol Süper Lig'de 25'inci haftanın kapanışında 'a konuk oluyor.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı

15' Karşılaşmanın ilk 15 dakikası kartsız ve golsüz geçildi

11'LER

Kayserispor: Bilal, Arif, Mehmet Eray, Jeanvier, Carole, Cardoso, Gökhan Sazdağı, Shukurov, Bourabia, Nazın, Boa Morte

Beşiktaş: Mert; Onur, Necip, Worrall, Zaynutdinov, Amartey, Muci, Gedson; Muleka, Cenk ve Semih.

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