Beşiktaş, Kayserispor karşısında galibiyet serisine devam etmek istiyor: 11'ler belli oldu

Süper Lig'in son 3 haftasını galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, Kayserispor'u mağlup ederek bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi elde etmeye çalışacak.



Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 32 puanla 5. sırada yer alıyor.



Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Kayserispor ise haftaya 26 puanla 8. basamakta girdi.

MAÇIN 11'LERİ



Kayserispor: Cenk, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Kemen, Cardoso, Mensah, Campanharo, Mane, Gökhan



Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Salih, Tayfur, Gedson, Redmond, Muleka, Cenk Tosun

MAÇ KADROSUDAN ÇIKARILDI

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, yüksek ateş nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN ABOUBAKAR AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, mücadele öncesinde karşılaşma ve Vincent Aboubakar'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş, Aboubakar'ın durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Aboubakar süreç uzayınca sabah 5'te geldi. Uykusuz, yorgunluğu var. Onun dışında fiziksel bir sıkıntısı yok. Yorgunluk var. İşlemler uzun sürdü. Uyum olarak bir sorun olacağını sanmıyorum. Cenk'in de hafif bir sakatlığı vardı. Bir karar vermem gerekiyordu."

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU



Karşılaşmada VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. AVAR’da ise Mustafa İlker Coşkun ve İbrahim Bozbey olacak.



BEŞİKTAŞ'TA SAKAT FUTBOLCULARIN DURUMU



Siyah-beyazlılarda tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı bulunan Josef de Souza, karşılaşmada forma giyemeyecek.



Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden oyunculardan Cenk Tosun'un durumu maç saatinde belli olacak, Gedson Fernandes'in ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahada olması bekleniyor.



5 OYUNCU CEZA SINIRINDA



Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.



Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku, Romain Saiss ve Gedson Fernandes yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 21. haftada Corendon Alanyaspor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerlerini alamayacak.

KAMERUNLU GOLCÜ KAMP KADROSUNDA



Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna dahil ettiği Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımın yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçının kafilesine dahil edildi.



Siyah-beyazlı ekipte 3. dönemini yaşayan Vincent Aboubakar, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzaladı ve ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne takım arkadaşları ile bir araya geldi.



Teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde Aboubakar, Beşiktaş'taki 3 döneminde ilk maçına doğum gününde çıkacak.



İKİ TAKIM ARASINDA 44. RANDEVU



Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor ile 44. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında oynanan 43 maçın 25'ini siyah-beyazlı ekip kazandı, 10'undan Kayserispor galip ayrıldı. 8 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.



Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde Kayserispor ile oynadığı son 5 müsabakayı kazandı.