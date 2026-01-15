Beşiktaş, Keçiörengücü'nü farklı geçti ve kupada 2'de 2 yaptı
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü'nü yenerek 2'de 2 yaptı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Ankara Keçiörengücü ile karşılaştı.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Tammy Abraham, 55. dakikada El Bilal Toure ve 87. dakikada Kartal Kayra Yılmaz kaydetti.
Bu skorun ardından C Grubu'nda puanını 6'ya yükselten Beşiktaş, liderliğini sürdürdü. Gruptaki ilk yenilgisini alan Keçiörengücü ise 3 puanla 6. sırada yer aldı.
Beşiktaş, C Grubu'nun 3. haftasında 4 Şubat tarihinde Kocaelispor deplasmanına çıkacak. Keçiörengücü ise aynı tarihte Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
Beşiktaşlı Kartal Kayra Yılmaz'ın rakipleriyle mücadelesi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
BEŞİKTAŞ 3-0 KEÇİÖRENGÜCÜ
1' Maç başladı.
12' Beşiktaş tehlikesi! Kazanılan kornerde topun başına geçen Cerny'nin ortasını kafasıyla tamamlamak isteyen Toure'nin vuruşu karambol sonrası kalecide kaldı.
15' GOL! Beşiktaş 1-0 önde! Sol kanattan gelişen atakta Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasına yaptığı ortayı kafasıyla tamamlayan Abrahm'ın vuruşu ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
55' GOL! Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı! Sağ kanattan gelişen atakta Taylan'ın ortasına uçarak kafasıyla vuran Toure, skoru 2-0'a getirdi.
87' GOL! Beşiktaş'ın 3. golü! Salih Uçan'ın ceza sahasına gönderdiği uzun topu çok şık bir vuruşla tamamlayan Kartal Kayra, takımını 3-0 öne geçirdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Rıdvan, Demir Ege, Kartal Kayra, Rashica, El Bilal Toure, Abraham.
Ankara Keçiörengücü: Emre, Welington, Oğuzcan, Süleyman, Hakan, İshak, Erkam, Diaby, Halil Can, Tahsin, Fernandes.
YALÇIN'DAN 6 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kupada oynanan son karşılaşmaya göre 6 değişiklik yaptı.
Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmada siyah-beyazlı ekip Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham ilk 11'iyle sahada yer aldı.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Emre Bilgin, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Ahmet Sami Bircan ve Ali Pağda şans bekledi.
Teknik direktör Sergen Yalçın, kupanın ilk haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan ve 2-1 kazanılan derbiye göre 6 değişikliğe gitti.
Tecrübeli teknik adam, savunmada Gökhan Sazdağı ve Emirhan Topçu'yu kulübeye çekerken yerine Taylan Bulut ve Felix Uduokhai'ye şans verdi. Takımdan ayrılan David Jurasek'in yerine ise Rıdvan Yılmaz forma giydi.
Orta sahanın merkezinde Salih Uçan ve Orkun Kökçü'yü yedek soyunduran Sergen Yalçın, Kartal Kayra Yılmaz ve Demir Ege Tıknaz'ı sahaya sürdü. 53 yaşındaki teknik adam, hücumda ise Devrim Şahin'in yerine Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen El Bilal Toure'yi ilk 11'de görevlendirdi.
Beşiktaşlı Milot Rashica.
RASHICA'YA PLAKET VERİLDİ
Beşiktaş formasıyla 100. maçını geride bırakan Milot Rashica'ya karşılaşmadan önce plaket takdim edildi.
Siyah-beyazlı formayı Fenerbahçe derbisinde 100. kez sırtına geçiren Kosovalı futbolcu, bu süreçte 12 gol kaydetti.
Rashica, daha önce de Werder Bremen ve Vitesse formalarıyla 100'er maça çıkmıştı.
Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinci.
UDUOKHAI, 103 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'ın Alman stoperi Felix Uduokhai, yaklaşık 3 buçuk ay sonra forma giydi.
Türkiye Kupası'nda oynanan Ankara Keçiörengücü mücadelesine ilk 11'de başlayan Uduokhai, 103 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuştu.
28 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak ligde 4 Ekim tarihinde oynanan Galatasaray derbisinde forma giymişti.
İKİ İSİM İÇİN SAYGI DURUŞU
Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü müsabakası öncesinde Gökmen Özdenak ve Ayfer Elmastaşoğlu için saygı duruşunda bulunuldu.
Kupa mücadelesinin öncesinde Galatasaray'ın ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Gökmen Özdenak ile İzmir temsilcisi Altay ve A Milli Takımı'nın eski futbolcusu Ayfer Elmastaşoğlu için saygı duruşu yapıldı.
TARAFTAR, MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ
Beşiktaş ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanan kupa karşılaşmasına siyah-beyazlı taraftarlar ilgi göstermedi.
Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada tribünlerdeki büyük boşluklar dikkati çekti.