Beşiktaş-Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Kupaya deplasmanda Sivasspor karşısında alınan galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 3 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yeni formatıyla oynanan kupadaki ilk maçında sahasında Süper Lig ekibi Bodrum FK ile karşı karşıya gelen Kırklarelispor, rakibiyle 4-4 berabere kalmıştı. Yeşil-beyazlılar, grupta 1 puanla 4. sırada bulunuyor. İşte Beşiktaş-Kırklarelispor maçı hakkında bilgiler...



BEŞİKTAŞ-KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Beşiktaş-Kırklarelispor maçı, 4 Şubat Salı günü yapılacak.



Beşiktaş ile Kırklarelispor'un Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayacağı karşılaşma, saat 20.30’da başlayacak.



Karşılaşma, A Spor'dan canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIM İLK KEZ RAKİP OLACAK



Beşiktaş ile Kırklarelispor, ilk kez karşı karşıya gelecek.



Siyah-beyazlı ekip, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden yeşil-beyazlılarla ilk kez bir resmi maçta kozlarını paylaşacak.



KARŞILAŞMANIN STADI



Beşiktaş, Tüpraş Stadı'ndaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle Kırklarelispor maçını evinden uzakta oynayacak.



Siyah-beyazlı kulüp, daha önce yapılan açıklamayla mücadelenin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurmuştu.



BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ



Beşiktaş'ta Kırklarelispor karşısında birçok oyuncu formasından uzak kalacak.



Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi'nin yanı sıra tedavisi devam eden Bakhtiyor Zaynutdinov'un kupa maçında forma giymesi beklenmiyor.



Öte yandan, siyah-beyazlı takımdan ayrılmaları gündemde olan Cher Ndour ve Al Musrati'nin maç kadrosunda yer almayacağı öğrenildi.

